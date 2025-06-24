توفير خدمة "الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية" ضمن مبادرة "بركتنا"

أعلنت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة أبوظبي للإسكان عن توفير خدمة "الحصول على الموافقة لتمديد مدة سداد القروض السكنية"، التي تُتيح للقائمين على رعاية والديهم من كبار المواطنين الاستفادة من الخدمة، وذلك في إطار مبادرة "بركتنا"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وتهدف الخدمة إلى تمكين الأبناء من رعاية والديهم وتلبية احتياجاتهم اليومية من خلال تخفيف الأعباء المالية على الأبناء وإتاحة تمديد فترة سداد قروضهم السكنية لخمس سنوات إضافية، بما يُسهم في تخفيض قيمة أقساطهم والتزاماتهم الشهرية وتمكينهم من مواصلة تقديم الرعاية اللازمة لذويهم من كبار المواطنين.

وبهذه المناسبة، قال عبد الرحمن البلوشي، مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في مؤسسة التنمية الأسرية: "إن هذه المبادرة تعكس نهجاً تشاركياً بين عدد من الشركاء الاستراتيجيين حيث تهدف إلى تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتعزيز التماسك الأسري، وتخفيف الأعباء الحياتية عن مقدمي الرعاية الرئيسيين لكبار المواطنين، بما يسهم في تمكنيهم من تقديم رعاية شاملة وفعالة تعكس قيم المجتمع الإماراتي الأصيلة في البرّ بالوالدين والعناية بهم".

وأشار سعادته إلى أن هذه المبادرة تُسهم في تفعيل الدور الأسري وتقديم نموذج يُحتذى به في ترسيخ ثقافة التكافل بين الأجيال، من خلال تزويد الأبناء بالدعم والإرشاد اللازمين، ومساعدتهم في أداء دورهم في رعاية والديهم بكفاءة ووعي، بما يعزّز مكانة كبار المواطنين في الأسرة والمجتمع، ويؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية المشتركة في رعايتهم والاهتمام بهم.

ومن جانبه، أكد السيد محمد عبدالرحمن المرزوقي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع تطوير السياسات والتخطيط الاستراتيجي في هيئة أبوظبي للإسكان، أن من بين أبرز الشروط لهذه الخدمة هو أن يكون مقدم الرعاية الرئيسي من الأبناء، ممن يتولون رعاية أحد والديهم من الفئة العمرية 60 عاماً أو أكثر، لديه قرض سكني قيد التحصيل مقدم من هيئة أبوظبي للإسكان من فئة القروض الأساسية الفردية المستردة بالكامل، والتي تضم كل من قرض بناء مسكن، وقرض شراء مسكن، وقرض هدم وإعادة بناء مسكن.

وأضاف أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة التقديم للحصول عليها عبر منصة "تم" للخدمات الحكومية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، من أجل التأكد من استيفاء الشروط من قبل مؤسسة التنمية الأسرية، وعند تأكيد الاستحقاق، تقوم الهيئة بتمديد مدة السداد خلال مدة لا تتجاوز أسبوع واحد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لحكومة أبوظبي لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين وتهيئة بيئة سكنية مستقرة وتوفير خدمات مميزة تلبي احتياجاتهم، وتُعزز من جودة حياتهم واستقرارهم الأسري والاجتماعي، وتُسهم في تمكين الأبناء من مقدمي الرعاية الرئيسيين من الوفاء بمسؤولياتهم والتزاماتهم الاجتماعية تجاه ذويهم من كبار المواطنين.