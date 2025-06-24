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علوم الدار

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأذربيجاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأذربيجاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
24 يونيو 2025 13:23

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي جيهون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان، التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين.

وتطرق الجانبان خلال الاتصال إلى أهمية دعم مسار الدبلوماسية والحوار، لحل الأزمات الراهنة بما يسهم في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

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كما بحث سموه، ومعالي جيهون بيراموف، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية، ومسارات التعاون المشترك وسبل تطويرها في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

المصدر: وام
الإمارات
أذربيجان
عبدالله بن زايد
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