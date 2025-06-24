خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله

قدَّم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء في وفاة محمد إبراهيم عبيدالله، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء المقام في «مجلس عبيدالله» في إمارة دبي.







وأعرب سموه عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، منوها سموه بمناقب الفقيد وإسهاماته الجليلة في العمل الخيري والعطاء الإنساني، والعمل التطوعي داخل الدولة وخارجها.







كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه كل من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.



