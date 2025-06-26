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نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي

نيابة عن رئيس الدولة.. ولي عهد أبوظبي يصل إلى العاصمة البيلاروسية مينسك للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي
26 يونيو 2025 22:46

وصل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى العاصمة البيلاروسية مينسك على رأس وفد الدولة المشارك في أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي، وذلك نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال المجلس الاقتصادي الأعلى للاتحاد الأوراسي كضيف شرف، تلبيةً لدعوة من فخامة ألكسندر لوكاشينكو، رئيس جمهورية بيلاروسيا.

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ويرافق سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، وفد رسمي يضم كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وسعادة إبراهيم سالم محمد المشرخ، سفير الدولة لدى جمهورية بيلاروسيا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
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