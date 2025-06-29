موزة المحرزي.. الأولى على الدولة.. تلقت خبر التفوق في السيارة وعينها على الذكاء الاصطناعي

دينا جوني (دبي) بينما كانت الطالبة موزة المحرزي في السيارة مع والديها خارج المنزل، لم تكن تتوقع أن يكون اسمها في صدارة قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة للعام الدراسي 2024 - 2025 وأول اسم يعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضمن قائمة الأوائل. تلك اللحظة، لم تأتِ عبر مكالمة أو رسالة رسمية، بل جاءت بصوت أمّها وهي تخبرها بتغريدة سموه. تقول موزة: «كانت مفاجأة لا تُنسى، كنت أتوقع أن تكون نتيجتي ممتازة، لكن أن أكون الأولى على مستوى الإمارات، فهذا كان أكبر من أحلامي وأحلام عائلتي».

"جريدة الاتحاد" كانت أول من هنّأت الطالبة موزة من مدرسة الظهرة في دبي، التي اعتلت المركز الأول على مسار النخبة في مسيرة دراسية بنيت على أسس راسخة من الإرادة والالتزام.

قالت موزة إن النجاح الحقيقي لا يأتي بالحظ، بل بالتوكل على الله، والاجتهاد، وتنظيم الوقت، ثم الموازنة بين الدراسة والراحة. ولفتت إلى أن كل شيء في الحياة له وقته سواء الدراسة، أو الأصدقاء، أو حتى الترفيه. وكانت تضع جدولاً يومياً وتلتزم به دائماً.

لكنها لم تنكر أنها، في بعض الأوقات، ضحّت بمتعتها الشخصية في سبيل إنهاء واجباتها ومهامها الدراسية. «أحياناً أحرِم نفسي من بعض الأنشطة، لأنني أؤمن أن التعب مؤقت... أما النجاح فهو دائم، وأنا وصلت إلى ما أطمح إليه بفخر وعزيمة».

تضع موزة عينيها على مستقبل رقمي واعد، إذ تنوي دراسة الذكاء الاصطناعي في جامعة خليفة، إحدى أبرز المؤسسات الأكاديمية في الدولة. تقول: «اخترت هذا التخصص لأنه يتماشى مع رؤية قيادتنا، ولأنه مجال المستقبل الذي ستُبنى عليه اقتصادات الدول وابتكاراتها».