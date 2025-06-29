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نهيان بن مبارك يحضر أفراح الغفلي والخاطري في أبوظبي

نهيان بن مبارك يحضر أفراح الغفلي والخاطري في أبوظبي
29 يونيو 2025 21:39

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه السيد محمد مايد خليفة الغفلي، بمناسبة زفاف نجله «مايد» إلى كريمة السيد مايد سلطان الخاطري، وذلك في مجلس المشرف بأبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنيًا لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعيًا المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضًا من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية.

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