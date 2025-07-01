الأربعاء 2 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل وفد مكتب شؤون حجاج الإمارات ويشيد بجهودهم

رئيس الدولة يستقبل وفد مكتب شؤون حجاج الإمارات ويشيد بجهودهم
1 يوليو 2025 21:08

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، في قصر البحر بأبوظبي، وفد مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات واللجان التابعة المعنية بشؤون حجاج الدولة، خلال أدائهم مناسك الحج هذا العام.
وأشاد سموه، خلال اللقاء، بالجهود التي بذلها مكتب شؤون الحجاج في تقديم الخدمات، وجميع التسهيلات إلى حجاج الدولة منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على المبادرات والبرامج التي نفذها المكتب لخدمة الحجاج ومتابعة شؤونهم في الأراضي المقدسة، مما وفر لهم أقصى درجات الرعاية والاهتمام، بجانب الخطط المستقبلية التي يعتزم المكتب تنفيذها لتطوير خدماته ومبادراته الخاصة بتنظيم شؤون حجاج الدولة خلال السنوات المقبلة.

أخبار ذات صلة
سفير الإمارات لدى بنين يشارك في منتدى أفريقيا السيبراني
مذكرة تفاهم بين مجموعة «إيدج» و«إس تي الهندسية»

من جانبه، أشاد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، بالدعم والاهتمام اللذين حظي بهما حجاج الإمارات من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، ومتابعته المستمرة لشؤونهم خلال أدائهم مناسك الحج، مثمناً توجيهات سموه بشأن توفير جميع الإمكانات من أجل تيسير مهام المكتب ودعم جهوده في خدمة حجاج الدولة، كما أشاد الدرعي بتضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة ومستوى التعاون والتنسيق بينها، من أجل الارتقاء بخدمات حجاج الإمارات.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والمسؤولين والضيوف والمواطنين.

 

المصدر: وام
مكتب شؤون حجاج الإمارات
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
رجل يسير وسط أكوام مبان مدمرة في مدينة حلب بسوريا (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات على سوريا
اليوم 01:23
فلسطينيون يحاولون الحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
170 منظمة تدعو لوقف نظام توزيع «المساعدات القاتل» في غزة
اليوم 01:23
رجل إطفاء روسي يعمل على إخماد حريق في سوق شعبي عقب ضربة عسكرية أوكرانية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: أوفينا بكل الاتفاقات ولا نعرقل محادثات السلام
اليوم 01:23
امرأة تمشي بمظلة مع مشاة آخرين بجوار حديقة مونت دي آرتس في بروكسل (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: على العالم أن يتأقلم مع موجات الحر
اليوم 01:23
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
الأخبار العالمية
تقليص المساعدات الأميركية يهدد حياة 14 مليون شخص
اليوم 01:23
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©