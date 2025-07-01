«دبي للمستقبل» تختتم الدورة الأولى لبرنامج «TKS»

دبي (الاتحاد)



اختتمت مؤسسة دبي للمستقبل، الدورة الأولى للبرنامج العالمي «مجتمع المعرفة» «TKS»، بمشاركة 90 طالباً متميزاً من أكثر من 60 مدرسة تتراوح أعمارهم بين سن 13 و17 عاماً، عملوا على مدار 10 أشهر على تطوير حزمة حلول مبتكرة للعديد من التحديات العالمية باستخدام أحدث التقنيات المستقبلية.

ويهدف هذا البرنامج العالمي إلى إعداد الطلاب المشاركين لقيادة مستقبل القطاعات العلمية والبحثية والمعرفية والتكنولوجية، وتمكينهم بأهم الأدوات والمهارات المستقبلية.

وعرض الطلاب المشاركون في الحفل الختامي لبرنامج «مجتمع المعرفة»، الذي استضافه «متحف المستقبل»، مشاريعهم وابتكاراتهم في مجالات حيوية.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن هذا التعاون مع البرنامج العالمي «مجتمع المعرفة» يسهم بتمكين مبتكري المستقبل وبناء قدرات قياداته الشابة، انطلاقاً من حرص المؤسسة على ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع وتعزيز الشراكات النوعية ودعم البرامج المخصصة للمواهب الشابة وتسليط الضوء على أبرز ابتكاراتهم ومشاريعهم الواعدة.