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الاتحاد للطيران تُطلق أولى رحلاتها إلى أتلانتا

الاتحاد للطيران تُطلق أولى رحلاتها إلى أتلانتا
3 يوليو 2025 17:40

حطت الاتحاد للطيران، برحلتها الأولى إلى أتلانتا، لتوسّع بذلك تواجدها في أميركا وتعزّز التواصل الثقافي والتجاري بين قلب جنوب شرق أميركا وأبوظبي.
وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم، إن هذه الخدمة تُعد إنجازاً جديداً في مسيرة توسع الاتحاد في أميركا الشمالية حيث وصلت أول رحلة للاتحاد للطيران من مطار زايد الدولي في أبوظبي إلى مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في أتلانتا في 2 يوليو، لتصبح أتلانتا خامس وجهة أميركية ضمن شبكة الاتحاد العالمية، بعد نيويورك وشيكاغو وواشنطن العاصمة وبوسطن.
ويستفيد المسافرون من أبوظبي من مركز التخليص المسبق التابع لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في مطار زايد الدولي، وهو الوحيد من نوعه في المنطقة، وهو يتيح للمسافرين إتمام إجراءات الهجرة والجمارك الأميركية قبل المغادرة، والوصول إلى الولايات المتحدة كمسافرين محليين، لتوفير وقت عند الوصول.
وتُلبي الخدمة الجديدة الإقبال المتزايد على السفر بين الإمارات والولايات المتحدة وتم إطلاق خط أتلانتا بأربع رحلات أسبوعياً، إلا أن معدلات الإشغال القياسية والإقبال الكبير على الحجوزات المبكرة دفعت الاتحاد للطيران إلى تسريع زيادة عدد الرحلات، حيث من المقرر أن تبدأ الرحلات اليومية اعتباراً من نوفمبر 2025.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران إن هذه الخدمة الجديدة تعزز الوصول إلى جنوب شرق الولايات المتحدة، مع توفير رحلات ربط سلسة إلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا عبر مركزنا الرئيسي في أبوظبي، ومع خدمة التخليص المسبق لإجراءات الهجرة والجمارك الأميركية في مطار زايد الدولي.
وتُشغّل الخدمة الجديدة باستخدام طائرة إيرباص A350-1000 من الجيل الجديد التابعة للاتحاد للطيران، وهي طائرة موفرة للوقود ومتطورة بيئياً.

 

 

 

 

 

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