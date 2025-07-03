الجمعة 4 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«عجمان للتميز» يطلع على ممارسات نظام النجوم العالمي

«عجمان للتميز» يطلع على ممارسات نظام النجوم العالمي
4 يوليو 2025 01:51

عجمان (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بتوجيهات رئيس الدولة وبرعاية هزاع بن زايد.. مهرجان العين لسباقات الهجن ينطلق اليوم
طفل في دبي يشكو قسوة والده

نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، زيارة ميدانية إلى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، بهدف الاطلاع على أبرز الممارسات المطبقة في إطار نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وذلك ضمن مبادرته الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب المتميزة، بين الجهات الحكومية في الإمارة.
وتأتي هذه الزيارة، ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي أطلقها البرنامج لتعزيز التعاون المعرفي وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في دعم ثقافة التميز والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية. وتُعد المبادرة خطوة فاعلة نحو ترسيخ مبدأ التعلم المؤسسي المشترك، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في مختلف الجهات.
وخلال الزيارة، قدمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، عرضاً شاملاً حول أبرز مبادراتها الإجرائية والتقنية، التي مكّنتها من تعزيز جودة الخدمات وتحقيق تصنيفات متقدمة في نظام النجوم، وتضمنت الزيارة استعراضاً لتجربة مركز سعادة المتعاملين وما يقدمه من ممارسات وآليات لخدمة المتعاملين، بالإضافة إلى استعراض الابتكارات التي أسهمت في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة.
وأكدت موزة الشامسي، خبير التميز في برنامج عجمان للتميز الحكومي، أن الزيارة تجسّد حرص البرنامج على إتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية، معتبرة أن عرض النماذج الناجحة يسهم في تحفيز الإبداع المؤسسي، ويدعم التكامل في تطوير الأداء الحكومي، بما يواكب أهداف التميز المستدام.

عجمان
الإمارات
دائرة الأراضي والتنظيم العقاري
موزة الشامسي
أحمد الشامسي
نظام النجوم العالمي
نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات
برنامج عجمان للتميز
آخر الأخبار
تصاعد الدخان من أراضٍ زراعية أحرقها المستوطنون في جنوب نابلس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات واسعة لدعوات إسرائيلية بفرض السيطرة على الضفة الغربية
اليوم 01:53
مجمع فوردو النووي قرب مدينة قم في إيران (رويترز)
الأخبار العالمية
إيران تؤكد التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي
اليوم 01:53
تصاعد النيران جراء القصف الحوثي على محطة الوقود في تعز (من المصدر)
الأخبار العالمية
قتلى وجرحى بقصف «حوثي» على محطة وقود في تعز
اليوم 01:52
فلسطينيون يجلسون أمام مخبز مدمر جراء القصف الإسرائيلي وسط قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مقترح أميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:52
امرأة تمر قرب مبنى مدمر في مدينة حلب (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو لزيادة الاستثمار في سوريا تلبية لـ«احتياجات هائلة»
اليوم 01:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©