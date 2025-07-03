«عجمان للتميز» يطلع على ممارسات نظام النجوم العالمي

عجمان (الاتحاد)

نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، زيارة ميدانية إلى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، بهدف الاطلاع على أبرز الممارسات المطبقة في إطار نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وذلك ضمن مبادرته الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات والتجارب المتميزة، بين الجهات الحكومية في الإمارة.

وتأتي هذه الزيارة، ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي أطلقها البرنامج لتعزيز التعاون المعرفي وتبادل أفضل الممارسات، بما يسهم في دعم ثقافة التميز والابتكار في تطوير الخدمات الحكومية. وتُعد المبادرة خطوة فاعلة نحو ترسيخ مبدأ التعلم المؤسسي المشترك، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة في مختلف الجهات.

وخلال الزيارة، قدمت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، عرضاً شاملاً حول أبرز مبادراتها الإجرائية والتقنية، التي مكّنتها من تعزيز جودة الخدمات وتحقيق تصنيفات متقدمة في نظام النجوم، وتضمنت الزيارة استعراضاً لتجربة مركز سعادة المتعاملين وما يقدمه من ممارسات وآليات لخدمة المتعاملين، بالإضافة إلى استعراض الابتكارات التي أسهمت في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتقديم خدمات استباقية ومتكاملة.

وأكدت موزة الشامسي، خبير التميز في برنامج عجمان للتميز الحكومي، أن الزيارة تجسّد حرص البرنامج على إتاحة فرص لتبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية، معتبرة أن عرض النماذج الناجحة يسهم في تحفيز الإبداع المؤسسي، ويدعم التكامل في تطوير الأداء الحكومي، بما يواكب أهداف التميز المستدام.