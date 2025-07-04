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علوم الدار

«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد

«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
4 يوليو 2025 17:59

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن توفير الزي المدرسي للعام الدراسي القادم 2025-2026 لطلبة المدارس الحكومية وذلك بدءاً من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، وذلك ضمن استعداداتها للعام الدراسي المقبل.
وأصدرت الوزارة دليلاً مفصلاً يتضمن تصاميم الزي لكل صف ومرحلة دراسية، إلى جانب قائمة الأسعار، ومواقع منافذ البيع المعتمدة والتي يبلغ عددها 53 منفذاً منها 48 منفذًا تابعاً لمجموعة اللولوهايبرماركت موزعة على مختلف إمارات الدولة، بالإضافة إلى عدد من المدارس في مناطق السلع في الظفرة والوقن في العين وجزيرة دلما، والقوع في مدينة العين.
وفي خطوة تعكس الرؤية المؤسسية المتجددة للوزارة، يتضمن الزي المدرسي شعارًا محدثًا مكوّنًا من كلمتي «تربية وتعليم»، بدلاً من «تعليم» فقط، وذلك انسجامًا مع الهيكلية الجديدة لقطاع التعليم التي تم الإعلان عنها في يوليو 2024، والهوية المرئية الجديدة لقطاع التعليم الحكومي التي أطلقتها الوزارة في فبراير من العام الجاري.
ويجسّد هذا التغيير توجه الوزارة نحو تعزيز البُعد التربوي بوصفه ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية المتكاملة، بما يتماشى مع رؤيتها الطموحة لتطوير التعليم في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير العالمية.

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المصدر: وام
وزارة التربية والتعليم
الزي المدرسي
المدارس الحكومية
العام الدراسي الجديد
رياض الأطفال
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«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
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«التربية» تطرح الزي المدرسي عبر 53 منفذًا استعدادًا للعام الجديد
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