أبوظبي (الاتحاد)



استقبلت شرطة أبوظبي 450 مشاركاً في برنامج «أبطال شرطة الغد» في نسخته السابعة لعام 2025، وذلك بمدرسة مدينة خليفة في العاصمة أبوظبي، وفي منطقة العين بمبنى إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ويستهدف البرنامج طلبة المدارس من الفئة العمرية بين 11 و15 عاماً للذكور والإناث من المواطنين، وذلك ضمن البرامج الصيفية الهادفة إلى غرس القيم الوطنية، وتعزيز الانضباط والمسؤولية في نفوس النشء، ويستمر البرنامج في مدينتي أبوظبي والعين إلى نهاية يوليو 2025.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أن البرنامج يجسد رؤية شرطة أبوظبي في دعم وتأهيل الأجيال الناشئة، لافتاً إلى حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة محفزة وآمنة، تغرس فيها القيم الإيجابية لدى الأبناء، وتنمي في النشء روح القيادة والتعاون، ومبادئ احترام القانون والعمل الجماعي، وتهيئتهم ليكونوا أفراداً فاعلين في خدمة الوطن.

وذكر العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، أن البرنامج يُعد من المبادرات التربوية والوطنية، ونموذجاً يُحتذى به في الاستثمار الأمثل لطاقات الطلبة خلال العطلة الصيفية، عبر توجيههم نحو أنشطة بنَاءة توازن بين الترفيه والانضباط والتعلم، بما يعزز الأدوار بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، حاثاً أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع.

ويشتمل البرنامج على مجموعة من الأنشطة التوعوية والمحاضرات التثقيفية حول السنع الإماراتي، والذي يعد جزءاً رئيساً من الهوية الوطنية لأبناء الإمارات، إذ يشمل مجموعة التقاليد التي اعتاد أفراد المجتمع استخدامها في تعاملهم اليومي وعلاقاتهم الإنسانية، والتي يحرصون على تناقلها من جيل إلى آخر، إلى جانب التوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها، والأمن السيبراني وتعزيز السلوك الإيجابي، والذكاء الاصطناعي والثقافة الإسلامية، والتي تعزز بدورها حب المعرفة والعلم وغرس القيم الحميدة في نفوسهم، وجلسات حوارية لعام المجتمع.

كما يتضمن البرنامج، زيارات ميدانية لمختلف الإدارات الشرطية للتعرف على مهام عناصر الشرطة ودورهم في حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار، فضلاً عن التدريبات العسكرية واللياقة البدنية ومهارات الحس الأمني، من خلال تطبيق عملي على برنامج شارع الحس الأمني والتدريب الأمني، وتدريبات الجيوجيتسو، والرماية الافتراضية، والفعاليات الترفيهية كالسباحة وركوب الخيل، التي تهدف بدورها إلى تنمية الشخصية القيادية لديهم، وتعزيز الثقة بالنفس، إلى جانب رفع الوعي الأمني، وترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن.



تفاعل كبير

شهد اليوم الأول من انطلاق البرنامج، حضوراً وتفاعلاً كبيراً من الطلبة، وسط أجواء من الحماس والانضباط، حيث تم تعريفهم بطبيعة البرنامج وشرح متطلباته والواجبات والتعليمات التي يجب اتباعها والالتزام بها خلال الفترة التدريبية.

وأعرب أولياء الأمور عن اعتزازهم بمبادرة شرطة أبوظبي، التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومنضبط، قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الإيجابية في خدمة مجتمعه ووطنه، مما يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التربوية والوطنية.