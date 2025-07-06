"سقيا الإمارات" تدعم حملة "ثلاجة الفريج"

قدمت مؤسسة "سقيا الإمارات"، تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، دعماً للنسخة الثانية من الحملة المجتمعية الإنسانية "ثلاجة الفريج"، عبر توفير 700 ألف عبوة مياه باردة، يتم توزيعها على العمال في مواقع عملهم في مختلف مناطق إمارة دبي، وذلك لمساندة جهود الحملة الهادفة إلى التخفيف من تأثيرات حرارة الصيف على العمال، وتعزيز سلامتهم، وترسيخ قيم التكافل والتراحم في مجتمع دبي.

تأتي هذه المساهمة من مؤسسة "سقيا الإمارات" ضمن شراكتها مع حملة "ثلاجة الفريج"، التي أطلقتها "فرجان دبي"، بدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وبالتعاون مع بنك الإمارات للطعام، بهدف توزيع مليوني عبوة من المياه والعصائر والمثلجات على العمال في دبي حتى 23 أغسطس المقبل.



وتستهدف الحملة عمال النظافة والبناء، وسائقي توصيل الطلبات، وعمال الزراعة للشوارع والطرق، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة مثل الجفاف والإجهاد الحراري.

وثمن محمد عبد الكريم الشامسي، المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة "سقيا الإمارات"، الدور الحيوي لهذه المبادرة الإنسانية التي تلامس حياة العمال، وتسهم في التخفيف من تأثيرات حرارة الصيف على صحتهم وسلامتهم، وتعكس في الوقت ذاته القيم الأصيلة التي تميز مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن مؤسسة "سقيا الإمارات" وفي عام المجتمع، ستواصل الالتزام بالتعاون مع الشركاء المحليين والعالميين لتنفيذ مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام، تعزز من جودة حياة الإنسان.



وأعرب إبراهيم البلوشي مدير إدارة الاستدامة والشراكات في مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، عن شكره لمؤسسة "سقيا الإمارات" على دعمها السخي وتوفيرها 700 ألف عبوة مياه باردة لحملة "ثلاجة الفريج"، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل دعامة أساسية في تحقيق أهداف الحملة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أوسع شريحة من العمال في مختلف مناطق إمارة دبي.

وأشار إلى أن دعم مؤسسة "سقيا الإمارات" يأتي في إطار المشاركات الواسعة التي تحظى بها الحملة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة، مما يعكس حرص هذه الجهات على أداء دورها المجتمعي واهتمامها المستمر بدعم العمال الذين يبذلون جهوداً كبيرة في مختلف مواقع العمل.

وتُسهم عبوات المياه التي توفرها مؤسسة "سقيا الإمارات" بشكل فعّال في دعم حملة "ثلاجة الفريج"، من خلال توزيعها مباشرة عبر سيارات مبردة تجوب مختلف مناطق دبي، إلى جانب تزويد الثلاجات الثابتة في مساكن العمال بها، مما يعزز قدرة الحملة على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في إمارة دبي.

ويأتي دعم "سقيا الإمارات" لحملة "ثلاجة الفريج" تأكيداً على دورها الريادي في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، حيث تتماشى أهداف المؤسسة مع مبادئ الحملة في تعزيز قيم التكافل المجتمعي وحماية الفئات الأكثر تعرضاً لدرجات الحرارة المرتفعة.

يذكر أن النسخة الأولى من حملة "ثلاجة الفريج"، التي نظمتها "فرجان دبي" في صيف 2024، حققت نجاحاً كبيراً بتوزيع مليون عبوة من المياه الباردة والعصائر والمثلجات على العمال في دبي، وشهدت دعماً واسعاً من جهات حكومية وشركات خاصة.

وتعد "فرجان دبي" مؤسسة اجتماعية تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

كما تعد "سقيا الإمارات" مؤسسة غير ربحية تعمل بصورة رئيسية في بحث وتنمية حلول لمشاكل شح المياه وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني من نقص وتلوث المياه، ولا تقتصر أهداف المؤسسة على تأمين المياه للمحتاجين فحسب، بل تعمل على دمج التقنيات المبتكرة والمستدامة لتكون جزءاً من حل أزمة المياه العالمية.