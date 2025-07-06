شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً من أوائل الثانوية العامة بالظفرة

أبوظبي (الاتحاد)



كرمت إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي الطالب مهند هاني نبوي، من مدرسة الفلاح للبنين - الظفرة، عضو منظومة كلنا شرطة، وذلك تقديراً لتفوقه الدراسي ضمن قائمة أوائل الثانوية العامة في التعليم الحكومي للعام الدراسي 2025/2024.

ويأتي التكريم ضمن حرص الشرطة المجتمعية على تحفيز الطلبة وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي الشرطي بما يسهم في تنمية حس المسؤولية والمشاركة المجتمعية لديهم.

وأثنى المقدم مكتوم سعيد المزروعي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية بالظفرة، على جهود الطالب المتطوع وعضو كلنا شرطة مهند هاني في تحقيق التفوق والنجاح، مؤكدًا أن هذه الكوكبة من أوائل الثانوية العامة المتفوقين تمثل أمل الوطن ومستقبله في مسيرة التنمية والتقدم وحث المتفوقين على أن يكونوا أصحاب بصمات إيجابية مؤثرة في محيطهم ومجتمعهم.

وأكد المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم كلنا شرطة في إدارة الشرطة المجتمعية، اعتزاز منظومة كلنا شرطة بانتماء مثل هذه الكفاءات الشابة إلى صفوفها، موضحاً أن هذا الإنجاز يعكس قيم التميز والتفوق، والتي تسعى شرطة أبوظبي إلى ترسيخها في عقول وقلوب الشباب، تحفيزًا لجميع الطلبة المتطوعين لبذل المزيد من الجهد والمثابرة في تحقيق طموحاتهم وخدمة مجتمعهم، فهم نموذج مشرف في العزيمة والطموح.