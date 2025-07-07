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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون حاكم عام جزر سليمان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائباه
7 يوليو 2025 08:32

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة السير ديفيد تيفا كابو، الحاكم العام لجزر سليمان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة السير ديفيد تيفا كابو.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي جريميا مانيلي، رئيس الوزراء في جزر سليمان.

المصدر: وام
منصور بن زايد
جزر سليمان
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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