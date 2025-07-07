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ولي عهد أبوظبي يلتقي فريق عمل الإمارات المشارك في القمة الـ17 لقادة دول "بريكس"

ولي عهد أبوظبي يلتقي فريق عمل الإمارات المشارك في القمة الـ17 لقادة دول "بريكس"
7 يوليو 2025 11:09

التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فريق عمل دولة الإمارات المشارك في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 يوليو الجاري.

ورحّب سموّه في بداية اللقاء بأعضاء فريق العمل، بقيادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة "بريكس"، مشيداً بجهودهم في إنجاح مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثانية منذ انضمام الدولة إلى المجموعة عام 2023.

ونقل سمو ولي عهد أبوظبي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى أعضاء الفريق، وتمنياته للجميع بالتوفيق في خدمة الوطن ومواصلة العمل على رفعته وترسيخ مكانته بين دول العالم.

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واطّلع سموه خلال اللقاء على آخر المستجدات المتعلقة بمشاركة الدولة في اجتماعات المجموعة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية ترسيخ الحضور الفاعل للدولة ضمن المجموعة، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة ورؤية الإمارات المستقبلية في بناء شراكات عالمية متوازنة ومستدامة، وبما يسهم في ترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة في الاقتصاد الدولي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
الإمارات
مجموعة بريكس
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