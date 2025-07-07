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ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى البرازيل

ولي عهد أبوظبي يختتم زيارته إلى البرازيل
7 يوليو 2025 13:36

اختتم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، زيارته إلى جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، والتي شارك خلالها سموّه في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة "بريكس" في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره للجانب البرازيلي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموّه لجمهورية البرازيل الاتحادية وشعبها الصديق دوام التقدُّم والنماء والازدهار.

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رافق سموّه، خلال الزيارة، وفد ضمَّ كلاً من معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي؛ ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية؛ ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية؛ وصالح أحمد سالم السويدي، سفير الدولة لدى البرازيل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
البرازيل
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