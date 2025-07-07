الثلاثاء 8 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يستقبل الرئيس السوري

رئيس الدولة يستقبل الرئيس السوري
7 يوليو 2025 18:49

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، اليوم فخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.


وبحث سموه والرئيس السوري، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز تعاونهما والعمل المشترك خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.


كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل على تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لصالح جميع دولها وتنمية شعوبها وازدهارها. 

أخبار ذات صلة
إنجاز 5767 مبنى في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول
قرقاش: حان الوقت لنمنح المنطقة ما تستحقه من موقع متقدم في العالم


وجدد صاحب السمو رئيس الدولة تأكيده موقف دولة الإمارات تجاه دعم الأشقاء في الجمهورية العربية السورية وكل ما يصب في مصلحتهم ويسهم في تحقيق تطلعاتهم نحو التنمية والاستقرار وبناء مستقبل مزدهر.


من جانبه أعرب الرئيس السوري عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا وشعبها وتقديره لحرص سموه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين متمنياً للدولة دوام التقدم والازدهار. 


حضر اللقاء، كل من سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين، كما حضره الوفد المرافق للرئيس السوري الذي يضم معالي أسعد الشيباني وزير الخارجية والمغتربين وعدداً من المسؤولين. وكان فخامة الرئيس السوري قد وصل أبوظبي في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله في مطار البطين سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
محمد بن زايد
سوريا
أحمد الشرع
الرئيس السوري
آخر الأخبار
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
الرياضة
بوجاتشار أحد أبطال قائمة «أشرس 10 سباقات» في تاريخ طواف فرنسا
اليوم 12:02
رئيس الوزراء شيجرو إيشيبا ووزير التنشيط الاقتصادي ريوسي أكازاوا خلال اجتماع بطوكيو حول التعريفات الأميركية
الأخبار العالمية
اليابان تبحث مع وزير التجارة الأميركي "حزمة من التدابير"
اليوم 11:49
الذهب
اقتصاد
الذهب يستقر وسط ترقب لتطورات الرسوم الجمركية
اليوم 11:25
دخان يتصاعد بعد اندلاع حريق في مبنى للاتصالات في حي رمسيس بوسط القاهرة
اقتصاد
البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس بالقاهرة
اليوم 11:22
الملك تشارلز يلتقي ماكرون(أرشيفية)
الأخبار العالمية
الرئيس الفرنسي يبدأ زيارة رسمية إلى بريطانيا
اليوم 11:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©