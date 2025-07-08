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علوم الدار

"الوطني الاتحادي" ينظم برنامجاً حول المراسم والبروتوكول

"الوطني الاتحادي" ينظم برنامجاً حول المراسم والبروتوكول
8 يوليو 2025 14:49

نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، بمقرها في دبي، البرنامج التدريبي المتخصص في "المراسم والبروتوكول" بمشاركة متدربين من عدد من الجهات منها محاكم دبي وأكاديمية ربدان وجامعة الشارقة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية.

 

وكرم الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، المشاركين في البرنامج، بحضور طارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.

 

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وأكد الدكتور عمر النعيمي، في كلمته خلال الحفل الختامي، أن تنظيم هذا البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الأمانة العامة على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأكاديمية في الدولة بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءات الوطنية.

المصدر: وام
البروتوكول
المجلس الوطني الاتحادي
مراسم
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