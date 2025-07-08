حمدان بن محمد يصدر قرارين بتعيين مديرين تنفيذيين بدائرة الأراضي والأملاك

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرارين بتعيين ماجد صقر عبدالله المري مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك، وتعيين ماجدة علي راشد مُديراً تنفيذياً لقطاع التطوير العقاري بدائرة الأراضي والأملاك.وفق الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على منصة إكس.

حمدان بن محمد يُصدر قرارين بتعيين ماجد صقر عبدالله المري مُديراً تنفيذياً لقطاع التسجيل العقاري بدائرة الأراضي والأملاك، وتعيين ماجدة علي راشد مُديراً تنفيذياً لقطاع التطوير العقاري بدائرة الأراضي والأملاك. pic.twitter.com/mYfNAOQZdA — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 8, 2025