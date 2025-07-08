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رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد

رئيس الدولة يستقبل محمد بن راشد
8 يوليو 2025 22:10

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - الأحاديث الأخوية الودية وبحثا عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن وسبل مواصلة العمل على تعزيز مسيرة الدولة التنموية الطموحة وتسريع إنجاز المستهدفات الوطنية بما يعود بالخير والنماء على دولة الإمارات وشعبها.

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حضر مجلس قصر البحر..سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والضيوف والمواطنين.

 

 

المصدر: وام
الإمارات
محمد بن راشد
محمد بن زايد
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