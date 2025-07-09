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رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين

رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين
9 يوليو 2025 21:04

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله»، وفخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، اليوم، علاقات البلدين، وإمكانيات تعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما لتوسيع آفاقها، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والعمل البيئي، وغيرها من الجوانب التي تخدم المصالح المشتركة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو رئيس الدولة، في قصر الشاطئ في أبوظبي، فخامة الرئيس إلهام علييف الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.
ورحب سموه بزيارة الرئيس إلهام علييف إلى الدولة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارته في دفع مسارات التعاون على مختلف المستويات، بما يصب في مصلحة البلدين وشعبيهما.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية تعزيز العمل المشترك لترسيخ أسس السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي.

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وأكد صاحب السمو رئيس الدولة أن العلاقات الإماراتية  الأذرية تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مشيراً سموه إلى أن هذه العلاقات تشهد تطوراً مستمراً، خاصة في المجالات التي تخدم التنمية المشتركة.
وقال سموه إن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة بشأن أهمية الحوار والتواصل بين مختلف الثقافات والشعوب، مؤكداً سموه أن دولة الإمارات حريصة على بناء شراكات تنموية مع جميع دول منطقة القوقاز وفي مقدمتها أذربيجان لما فيه الخير لشعوب المنطقة كافة، بجانب دعمها كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة انطلاقاً من إيمانها بأن السلام هو الطريق لتحقيق تطلعات الشعوب نحو التنمية والازدهار.
من جانبه، عبر رئيس أذربيجان عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة للاهتمام الذي يوليه بعلاقات البلدين، مما كان له كبير الأثر في تطورها خلال السنوات الماضية خاصة في المجالات التنموية، مؤكداً أهمية مردود المشاريع المشتركة في تسريع التنمية والازدهار في أذربيجان.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة محمد مراد البلوشي، سفير الدولة لدى أذربيجان، وعدد من كبار المسؤولين.
كما حضره الوفد المرافق لرئيس أذربيجان الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.
وكان فخامة رئيس أذربيجان قد وصل أبوظبي في وقت سابق اليوم، حيث كان في استقباله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وام
إلهام علييف
الإمارات
أذربيجان
محمد بن زايد
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