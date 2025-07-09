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مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة التشغيلية للمواقف العامة في دبي

مذكرة تفاهم لرفع الكفاءة التشغيلية للمواقف العامة في دبي
10 يوليو 2025 01:15

دبي (وام)

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وقعت بلدية دبي وشركة باركن ش.م.ع، أكبر مزود لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز مجالات التعاون لتطوير خدمات المواقف العامة التابعة للبلدية في الإمارة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية والفنية المثالية للارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمجتمع. 
وحضر المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، وأحمد هاشم بهروزيان، رئيس مجلس إدارة شركة باركن، مراسم توقيع المذكرة بين بدر أنوهي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، ومحمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن. 
وحددت المذكرة أوجه التعاون بين الطرفين، بما يشمل إعداد معايير تنظيم الأراضي المخصصة كمواقف، وتيسير إصدار التصاريح والموافقات التنظيمية للمبادرات التشغيلية والتجريبية، فضلاً عن توفير البيانات التخطيطية والمعلومات الجغرافية ذات الصلة بالمواقف، إلى جانب تعزيز تبادل الخبرات لإعداد معايير تنظيم استخدام الأراضي الخاصة كمواقف، بما يرتقي بمستوى جَودة الخدمة ودعم الخطط الاستراتيجية وإدارة المواقف المجانية لبلدية دبي من قبل الشركة.

المواقف العامة
الإمارات
دبي
بلدية دبي
المواقف
مروان أحمد بن غليطة
أحمد هاشم بهروزيان
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