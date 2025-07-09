خالد بالعمى: حوكمة فعّالة تضمن سلامة القطاع المالي

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم الدولة من قائمة الدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأتي ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ منظومة مالية متطورة، ترتكز على رؤية وطنية استشرافية وحوكمة فعّالة، تضمن سلامة ونزاهة القطاع المالي.

وأشاد معاليه بالجهود الدبلوماسية التي قادها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز المهم.