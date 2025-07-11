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رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من رئيس تشاد تسلمها منصور بن زايد
11 يوليو 2025 16:57

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، رسالة خطية من فخامة المشير محمد إدريس ديبي، رئيس جمهورية تشاد، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

تسلم الرسالة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، خلال استقباله في قصر الرئاسة بأبوظبي معالي طاهر حامد نغيلين، وزير دولة وزير المالية والميزانية والاقتصادية والتخطيط والتعاون الدولي في جمهورية تشاد. 

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وبحث سموه ومعالي الوزير التشادي أوجه التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية تشاد، وسبل تطويره في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التنمية المستدامة في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. 

حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رسالة خطية
تشاد
محمد إدريس ديبي
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