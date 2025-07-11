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حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع

حمدان بن زايد يزور المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري في مدينة السلع
11 يوليو 2025 17:14

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المواطن مبارك سعيد الحديلي المنصوري، وذلك بمنزله في مدينة السلع بمنطقة الظفرة.

ورحب مبارك المنصوري بزيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمنزله، معرباً عن شكره وتقديره وأفراد أسرته لزيارة سموه الكريمة لهم، والتي تعكس العلاقة الوثيقة التي تربط بين قيادة دولة الإمارات وشعبها، القائمة على نهج التواصل المستمر بين أفراد المجتمع الإماراتي، والتي لا تفصلها حواجز أو موانع.

 وتبادل سموه الأحاديث الودية، مؤكداً سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين.

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وأكد سموه أهمية التواصل مع المواطنين في جميع المناسبات والتعرف إلى احتياجاتهم عن قرب، مشيراً إلى سعي القيادة الرشيدة إلى توفير كل متطلبات ومستلزمات التنمية والتطوير.

رافق سموه ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
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