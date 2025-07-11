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16 ألف متر مربع مساحة «حديقة الطوية» في العين

حديقة الطوية إحدى أبرز الوجهات السياحية في مدينة العين (من المصدر)
12 يوليو 2025 01:01

إيهاب الرفاعي (العين)

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انتهت بلدية مدينة العين من تنفيذ مشروع توسعة وتطوير حديقة الطوية، لتصبح بمساحة 16 ألف متر مربع، وإضافة ملاعب كرة قدم وتنس ومسار للدراجات الهوائية وزيادة المساحات الخضراء وتطوير شبكة الإنارة. 
وتعد حديقة الطوية إحدى أبرز الوجهات السياحية في مدينة العين، في إمارة أبوظبي، وتمثل الحديقة واحة خضراء مريحة في قلب المدينة، وتعد مكاناً مثالياً للراحة والاستجمام وسط الطبيعة، كما توفر بيئة مثالية للأنشطة العائلية والترفيهية، مثل ركوب الدراجات، وممارسة الرياضة، واللعب في المساحات الخضراء الواسعة.
وتتميز الحديقة بعدة مميزات، منها المسطحات الخضراء، حيث توفر مساحات شاسعة من العشب الأخضر، مما يجعلها مكاناً مثالياً للنزهات والأنشطة الخارجية، كما تحتوي الحديقة على ملاعب لكرة القدم وكرة السلة، بالإضافة إلى مسارات للمشي والجري.
وتضم الحديقة مناطق مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب ترفيهية مثل الأراجيح والزلاقات، مما يساعد على تنمية المهارات الحركية والإدراكية للأطفال، كما تشمل أكشاك الطعام، مسرحاً متعدد الاستخدامات، نافورة مياه، بالإضافة إلى مظلات خشبية توفر مناطق جلوس مريحة.
وشهدت حديقة الطوية فعالية ألعاب الطاولة، والتي أقيمت للمرة الأولى، من خلال تقديم ألعاب عملاقة بحجم أكبر من المعتاد، مما أضفى لمسة جديدة على أسلوب اللعب وجعلها أكثر تفاعلية وتشويقاً في أجواء مفتوحة مليئة بالحماس والتحدي.
كما وفرت بلدية العين مجموعة من الفعاليات والأنشطة الأخرى في الحديقة، التي جذبت إليها أعداداً كبيرة من الجمهور والزوار من مختلف الأعمار، ومنها الشطرنج والبولينج العملاق ورمي السهام بالقدم ولعبة تركيب الصور، والعديد من الألعاب العملاقة، علاوة على الفعاليات المصاحبة التي تضمنت العروض المسرحية والعرض البهلواني وعروض الفقاعات، بالإضافة إلى الشخصيات الكرتونية المتجولة، وورش صناعة الألعاب الذهنية والألغاز، ودورات تدريبية مختلفة لتعليم الشطرنج وتزيين البسكويت، وغيرها العديد من الألعاب العملاقة التي ستمتع الحضور.
ويأتي تنفيذ وتطوير وتوسعة الحدائق في العين، ضمن خطة دائرة البلديات والنقل، لتلبية احتياجات سكان المناطق وتوفير العناصر الرئيسية في المناطق السكنية وزيادة الرقعة الخضراء في المدينة، حيث تم تصميم الحدائق لتناسب جميع فئات المجتمع، مثل الحدائق العائلية والحدائق الاجتماعية، إلى جانب الحدائق المفتوحة والمماشي.
ووضعت بلدية مدينة العين خطة متكاملة لصيانة الأصول بصورة دورية ومستمرة، والتي تهدف إلى تحقيق الاستدامة في صيانة الأصول ومتابعة تلبية احتياجات المجتمع من احتياجات ومتطلبات.

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