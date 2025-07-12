حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي والمسيبي

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة محمد سعيد بن حميد النعيمي، مساء اليوم السبت، بقاعة البيت متوحد في عجمان، بمناسبة زفاف نجله سعيد على كريمة عبيد حميد راشد المسيبي.

وأعرب سموه عن خالص التهاني والتبريكات إلى العروسين وذويهما، متمنيا لهما حياة مليئة بالسعادة والتوفيق والذرية المباركة، داعيا الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.

كما حضر الحفل الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، وعدد من الشيوخ، وكبار المسؤولين، وجمع من الأهل والأصدقاء الذين شاركوا العائلتين أفراحهما بهذه المناسبة السعيدة.