حمدان بن زايد يزور هيئة البيئة أبوظبي ويشيد بجهودها في مجال استدامة المصايد السمكية

أشاد سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، بالدعم والاهتمام الكبير الذي تتلقّاه الهيئة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ما مكَّنها من تحقيق نتائج مؤثِّرة وإنجازات كبيرة من خلال العديد من المشاريع والمبادرات الاستراتيجية بما يدعم رؤيتها في المحافظة على الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه في مقر هيئة البيئة- أبوظبي، بحضور الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثِّل الحاكم في منطقة الظفرة، وحمد عيسى بو شهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم بمنطقة الظفرة، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي وعدد من المسؤولين.

وأثنى سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على الإنجاز الرائد الذي حققته هيئة البيئة - أبوظبي في رفع مؤشر الصيد المستدام من 8.9% في عام 2018 ليصل إلى 97.4% في نهاية 2024 مما يضع أبوظبي في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المؤشر، حيث اتخذت هيئة البيئة - أبوظبي تدابير وإجراءات للتعافي المستدام للمخزون السمكي، من أبرزها تنظيم أنشطة الصيد من خلال استخدام المعدات المستدامة، وتنظيم أنشطة الصيد الترفيهي، والإدارة الفعالة لـ 6 محميات بحرية ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية تُنظم فيها أنشطة الصيد، ودعم قطاع الاستزراع المستدام للأحياء المائية في الإمارة، بالإضافة إلى تعزيز المخزون السمكي من خلال استزراع المرجان وإنزال المشدات الاصطناعية ضمن مبادرة حدائق أبوظبي المرجانية.

كما استعرض فريق الهيئة أمام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشروع أسماك دلما لاستزراع الأسماك المحلية في نظام الأقفاص البحرية والذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات إدارة وتشغيل المشروع.

وقدم الفريق نبذة حول أبرز المبادرات المبتكرة التي تتبناها الهيئة في معظم عملياتها بما في ذلك تطبيق الذكاء الاصطناعي للأسماك الذي يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يتيح جمع البيانات في مجال إنزال الأسماك والمراقبة من خلال تحديد أنواعها وتقدير أحجامها وأوزانها لدعم إدارة المصايد السمكية وتعزيز قاعدة بيانات الهيئة.

واختتم سموه الزيارة بالإشادة بالجهود التي تبذلها الهيئة لتعزيز دورها في تحقيق الاستدامة البيئية في الإمارة من خلال السياسات المؤثرة والابتكار المستمر، والتعاون مع الشركاء والصيادين وأفراد المجتمع، بما يحقق أهداف الإمارة في استدامة المخزون السمكي.