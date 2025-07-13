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نيابة عن صاحب السمو رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي للتنسيق نصف السنوي

نيابة عن صاحب السمو رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يشارك في اجتماع الاتحاد الأفريقي للتنسيق نصف السنوي
13 يوليو 2025 20:32

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في اجتماع الاتحاد الأفريقي للتنسيق نصف السنوي الذي عُقد في مالابو، غينيا الاستوائية.
وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع دول القارة الأفريقية، من خلال مبادرات في العديد من القطاعات المهمة، كالصحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتعليم والتنمية والأمن الغذائي.
كما أكد معاليه التزام دولة الإمارات بمواصلة توسيع التعاون مع دول الاتحاد الأفريقي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من بينها العمل المناخي، والأمن الغذائي، والابتكار الرقمي، وتمكين الشباب.

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وقد وقّع معالي الشيخ شخبوط بن نهيان ومعالي محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في مجال الصحة في أفريقيا بين وزارة الخارجية والاتحاد الأفريقي، وذلك بحضور رؤساء الدول الأفريقية المشاركين في الاجتماع نصف السنوي.
وقال معاليه، خلال التوقيع «تعكس هذه المذكرة تطلعاتنا المشتركة في تحقيق أثر ملموس ومستدام في المجتمعات الأفريقية، والتي تشكل أساساً للتعاون المستدام في قطاع الرعاية الصحية».
تعكس مذكرة التفاهم اهتمام دولة الإمارات وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتعزيز الصحة العامة؛ بهدف دعم أنظمة الرعاية الصحية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الطبية الأساسية.
تأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماع الاتحاد الأفريقي للتنسيق نصف السنوي، في إطار التزامها بالتعاون متعدد الأطراف، وبناء شراكات دائمة قائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
رئيس الدولة
الاتحاد الأفريقي
شخبوط بن نهيان
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