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رئيس زامبيا وشخبوط بن نهيان يبحثان العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها

رئيس زامبيا مستقبلاً شخبوط بن نهيان (من المصدر)
15 يوليو 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، في مستهل زيارة عمل يقوم بها معاليه إلى العاصمة لوساكا.
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمل فخامة هاكيندي هيشيليما رئيس جمهورية زامبيا، معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
ورحب فخامته بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لتوسيع وتطوير مسارات التعاون في مختلف المجالات إلى آفاق جديدة، لما فيه مصلحة البلدين.

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