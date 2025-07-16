رئيس الدولة يصل إلى تركيا في زيارة دولة

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أنقرة في "زيارة دولة".. تلبية لدعوة فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم..الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار ومعالي محمد مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة بن شاهين خليفة المرر وزير دولة ومعالي فيصل عبد العزيز البناي مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي سلطان المنصوري مبعوث وزير الخارجية إلى تركيا وسعيد ثاني الظاهري سفير الدولة لدى تركيا والدكتور عبد الله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد ومحمد العبار رئيس مجلس إدارة إيجل هيلز وعدداً من كبار المسؤولين.