أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات.

وأشار "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

#أعلى_درجة_حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_highest_temperature recorded over the country today is 49.6 °C in Hamim (Al Dhafra region) at 14:30 UAE Local time. pic.twitter.com/NzS5LOD6Wd — المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) July 16, 2025