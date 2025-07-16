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علوم الدار

أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات

أعلى درجة حرارة سجلت على الإمارات
16 يوليو 2025 17:14

أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن أعلى درجة حرارة سجلت اليوم الأربعاء، في دولة الإمارات. 
وأشار "المركز" في منشور على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، إلى أن "أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 49.6 درجة مئوية في حميم (منطقة الظفرة) الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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