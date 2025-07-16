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علوم الدار

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار

الطقس غداً صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار
16 يوليو 2025 19:39

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية، خاصة شرقاً بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، مثيرة للغبار، وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 كم/س إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
ويكون الخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59، والثاني عند الساعة 05:14، والجزر الأول عند الساعة 10:56، والثاني عند الساعة 23:47.
ويكون بحر عمان خفيف الموج أيضاً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:51، والثاني عند الساعة 03:16، والجزر الأول عند الساعة 20:56، والثاني عند الساعة 08:15.

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