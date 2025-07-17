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علوم الدار

رئيس الدولة يصل إلى صربيا في زيارة عمل

رئيس الدولة يصل إلى صربيا في زيارة عمل
17 يوليو 2025 14:23

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم إلى مدينة بلغراد، في زيارة عمل إلى جمهورية صربيا.
وكان فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، في مقدمة مستقبلي سموه والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار بلغراد «نيكولا تسلا».
ويرافق سموه خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى صربيا، وسعادة محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» وعدد من كبار المسؤولين.

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