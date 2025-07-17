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علوم الدار

عبدالله آل حامد يبحث في لندن آفاق التعاون الإعلامي والتكنولوجي

عبدالله آل حامد يبحث في لندن آفاق التعاون الإعلامي والتكنولوجي
17 يوليو 2025 18:55

التقى معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، في العاصمة البريطانية لندن، معالي ميشيل دونيلان، وزيرة الدولة السابقة للعلوم والابتكار والتكنولوجيا في الحكومة البريطانية.
واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار الجهود التحضيرية لانعقاد قمة «بريدج» المرتقبة في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، فرص التعاون المشترك في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام، وناقشا أهمية بناء شراكات دولية تُسهم في تطوير البنية التحتية الإعلامية وتحفيز الاقتصاد الإبداعي.
وأكد معالي عبدالله آل حامد أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة محورية في إعادة تشكيل المشهد الإعلامي، مشدداً على أهمية تبني نماذج للذكاء الاصطناعي توازن بين الابتكار والمسؤولية، وبما يسهم في تعزيز المصداقية، والارتقاء بجودة المحتوى. 
وأشار معاليه إلى دور قمة «بريدج» في تسليط الضوء على استخدامات الذكاء الاصطناعي، خاصة من منظور أخلاقي يضمن توجيه هذه التقنيات لخدمة المجتمعات والدول، لافتاً إلى حرص الإمارات على إبرام شراكات في مجالات التكنولوجيا والابتكار من أجل تعزيز التعاون في تطوير أدوات إعلامية تسهم في رفع جودة المحتوى وتحسين آليات التحقق من المعلومات. 
من جانبها، أثنت معالي ميشيل دونيلان على الدور الريادي لدولة الإمارات في دعم الابتكار الإعلامي، معربة عن تطلعها للمشاركة في قمة «بريدج» من أجل تبادل الخبرات في مجالات الإعلام والتقنيات الناشئة.

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المصدر: وام
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