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زايد بن حمد: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والأمنية

زايد بن حمد: تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والأمنية
18 يوليو 2025 03:09

أبوظبي (وام)

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استقبل المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، وفداً من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، برئاسة العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، مدير إدارة الدوريات الخاصة في «شرطة أبوظبي».
وكان في استقبال الوفد كل من الدكتور خليفة محمد الرميثي، رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حامد خميس الكعبي، مدير عام المركز، وعدد من الموظفين.
واطّلع الوفد على أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية التي يعمل عليها المركز، والتي تهدف إلى تنظيم قطاع المعلومات الجيومكانية في الدولة، كما جرى بحث سبل تبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتقديم أفضل النتائج في مجالات العمل ذات الصلة.
وأكّد العقيد ركن طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، أهمية دور المركز، مشيداً بجهود فريق العمل فيه، ومؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية والأمنية.

زايد بن حمد
الإمارات
مركز المعلومات الجغرافية
شرطة أبوظبي
خليفة الرميثي
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