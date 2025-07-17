قادة مؤسسات كبرى يثمِّنون دعم الإمارات للوالدين العاملين

أبوظبي (وام)

أعرب قادة 12 مؤسسة محلية وعالمية حاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين» في دورتها الثالثة، عن بالغ تقديرهم للدعم الكبير الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لتعزيز دور الأسرة، وتسريع التحول نحو بيئات عمل تضع رفاه الأسرة وتمكين الوالدين العاملين في صدارة أولوياتها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قد كرَّم مؤخراً المؤسسات الحاصلة على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين»، ضمن الدورة الثالثة من البرنامج الذي أطلقته هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تأكيداً على التزام الدولة بترسيخ سياسات متقدمة تعزز التوازن بين العمل والحياة، وتدعم استقرار الأسرة ورفاه الطفل.

وأكد قادة المؤسسات أن هذا التكريم الرفيع يعكس نهج دولة الإمارات في تمكين رأس المال البشري، ويُجسِّد رؤيتها الطموحة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، من خلال بيئات عمل ترتكز على المرونة وتراعي احتياجات الوالدين.

وقد أظهرت المؤسسات الحاصلة على العلامة بمستوييها الأول والثاني التزاماً مؤسسياً واضحاً بدعم الأسرة ودمج قيمها في ثقافتها المؤسسية.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: «يسرنا تكريم هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة لـ(أدنوك) بعلامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، حيث يؤكد هذا التكريم التزام الشركة برؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بضرورة تعزيز الروابط المجتمعية والتماسك الأسري عبر توفير بيئة عمل داعمة لكوادرها لكونهم يمثلون أهم أصولها، كما يسلّط الضوء على جهود (أدنوك) الهادفة إلى تمكين الآباء والأمهات العاملين من النجاح عبر اعتماد سياسات تدعم رفاهيتهم، وتعزز التوازن بين العمل والحياة».

وأعرب سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن اعتزازه بالحصول على علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، والتي تمثل تقديراً لالتزام المجموعة بدعم الموظفين من الآباء والأمهات العاملين في جميع وحدات الأعمال والأقسام التابعة للمجموعة.

وقال الدكتور عفيف اليافعي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة لشبكات النقل، إن الحصول على «علامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين بلس»، شهادة تكرّس التزامنا الراسخ بتهيئة بيئة عمل تمكّن موظفينا بشكل عام والوالدين العاملين بشكل خاص من الازدهار على الصعيدين المهني والشخصي.

وقال سيف راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي في شركة «إثارة»: «إن هذا التكريم يعكس الالتزام الراسخ بتهيئة بيئة عمل يشعر فيها الموظفون بالدعم، سواء أكانوا عاملين، أم آباء، أم مقدّمي رعاية».

وأكد محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن سياسات البنك المتطورة، بما في ذلك سياسة العمل المرنة وإجازة الوالدين الطويلة، وغيرها من المبادرات، هي وسيلة يسعى البنك من خلالها إلى ترسيخ ثقافة عمل إنسانية وذات رؤية مستقبلية، وتراعي احتياجات الأسرة وتدعمها.

وقال الدكتور محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لـ«ميرال»، إن الالتزام بخلق بيئة عمل شاملة وداعمة ينبع من القيم المؤسسية الراسخة، مؤكداً الإيمان بأن تمكين الآباء والأمهات العاملين، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، يشكلان أساساً لثقافة عمل صحية ومستدامة.

وأكد الدكتور جورج-باسكال هبر، الرئيس التنفيذي لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، أن هذا التكريم يعد دلالة واضحة على الالتزام بدعم الآباء والأمهات العاملين، وقال إن كليفلاند كلينك أبوظبي، تؤمن بأن توفير بيئة عمل متوازنة وشاملة يُعد عنصراً أساسياً في تعزيز رفاهية الموظفين ونجاحهم.

وقالت سونالى دهاوان، الرئيس التنفيذي، المدير العام - بروكتر آند كامبل الخليج، إن الشركة صممت سياساتها المرنة في مكان العمل والدعم القوي للوالدين لمساعدة الموظفين على تقديم أفضل ما لديهم وتمكينهم من الاعتناء بعائلاتهم في الوقت ذاته، مؤكداً أن هذا التكريم يدفعنا لمواصلة العمل لخلق بيئة عمل داعمة وشاملة.

وقال جاد الحاج، العضو المنتدب، مدير «ستراتيجي& الشرق الأوسط»: «يعتمد نجاحنا على المدى الطويل على تمكين موظفينا من تحقيق الازدهار على الصعيدين المهني والأسري على حدٍ سواء، ويعد التزامنا نحو خلق بيئة عمل تقدر وتدعم الرعاية الوالدية انعكاساً لثقافتنا المشتركة.

وقالت ماري غوكاسيان، المديرة التنفيذية لشركة كرافت هاينز في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تؤمن بأن العائلة هي جوهر الهوية، ولهذا اعتمدنا ثقافة عمل تتيح للموظفين الازدهار سواء في المنزل أو في العمل، ومن خلال توفير خيارات العمل المرنة والعمل عن بُعد وسياسات الإجازات الوالدية المتقدمة، نسعى لتوفير الوقت والمساحة والدعم الذي يحتاجه الموظفون في أهم لحظات حياتهم.

وقالت نوف المزروعي، مؤسسة مركز تنمية الطفل: «لطالما كانت أولويتنا دعم الوالدين، سواء أكانوا من الأسر التي نخدمها أم من فريق عملنا، وقد عزز اعتمادنا لعلامة الجودة لبيئة عمل داعمة للوالدين، التزام المؤسسة بالمرونة والتعاطف وترسيخ القيم التي تضع الأسرة في المقام الأول».

وقال هشام بوهليل، العضو المنتدب لشركة إس إل بي (SLB): «من خلال تعزيز التنوع والشمولية في بيئة العمل، ورعاية الابتكار، تُرسخ (SLB) أسس القوة داخل المؤسسة والمجتمعات التي تخدمها»، مؤكداً أن الاستثمار في الكوادر، وفي الدول التي نعمل بها يُسهم في بناء مستقبل مشترك أكثر استدامة وازدهاراً.