رئيس الدولة ورئيس وزراء المجر يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، اليوم، تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الإمارات والمجر، والتي تهدف إلى تعزيز آفاق التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات التنموية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى المجر.

شملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تبادلها وأعلنها الجانبان التالي: التعاون في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي، والطاقة الخضراء والمتجددة، والغذاء والزراعة، بجانب الأسرة والشباب، وتبادل الخبرات في مجالات تطوير العمل الحكومي، ومشاريع أنظمة تخزين الطاقة، وغيرها من القطاعات التي تحظى باهتمام متبادل.

تبادل المذكرات، خلال المراسم التي جرت في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة المجرية بودابست، من جانب دولة الإمارات كل من: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، ومحمد علي العبار، رئيس مجلس إدارة شركة «إيغل هيلز»، فيما وقعها من الجانب المجري نظراؤهم من الوزراء والمسؤولين المعنيين بهذا القطاعات.