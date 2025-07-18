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هزاع بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية تجسّد رؤية الأب المؤسس في الوحدة والعمل والعطاء لنهضة الوطن

هزاع بن زايد: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية تجسّد رؤية الأب المؤسس في الوحدة والعمل والعطاء لنهضة الوطن
18 يوليو 2025 16:00

أكّد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، أن «يوم عهد الاتحاد» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون يوم الثامن عشر من يوليو من كل عام مناسبة وطنية تحت هذا الاسم، يجسّد التزام القيادة الحكيمة بمواصلة النهج الذي أرسى دعائمه المغفور له الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، لترسيخ قيم الوحدة والولاء والانتماء من أجل مستقبل أكثر ازدهاراً ونماءً واستدامة للوطن والمواطن.
وقال سموّه في كلمة بهذه المناسبة، إن يوم عهد الاتحاد هو ذكرى وطنية غالية على قلوبنا جميعاً نستلهم فيها من رؤية المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيَّب الله ثراه، قيم الوحدة والعمل والعطاء التي شكّلت على مدى عقود طويلة من الزمن الأساس المتين لبناء دولة الاتحاد بالرؤية الاستشرافية والطموحة لقيادتها وتكاتف وإخلاص أبناء شعبها من أجل رفعة الوطن.
وأضاف سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، أنه في مثل هذا اليوم التاريخي من عام 1971، وقَّع المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكّام «رحمهم الله»، «وثيقة الاتحاد» ودستور الإمارات وأعلن عن الاسم الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إيذاناً بانطلاق مسيرة وطنية مباركة أرست نموذجاً رائداً في بناء الأوطان وتنميتها وتطويرها في مختلف القطاعات، حيث تواصل الدولة مسيرة النهضة والتنمية الشاملة، تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو مستقبل أكثر نماءً وازدهاراً لأجيال الغد.

 

 

 

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