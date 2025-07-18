السبت 19 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مدير عام شرطة أبوظبي: «يوم عهد الاتحاد» تعزيز لروح الانتماء والولاء للوطن

مدير عام شرطة أبوظبي: «يوم عهد الاتحاد» تعزيز لروح الانتماء والولاء للوطن
19 يوليو 2025 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
مثقفون: «عهد الاتحاد» قصة وحدة أضاءت درب المستقبل

أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن «يوم عهد الاتحاد» ترسيخ للهوية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، ويمثل مناسبة راسخة في الوجدان الوطني، وتُعزّز الروح الاتحادية التي شكّلت أساس مسيرة البناء منذ انطلاقتها بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين.
وأشار إلى أن تطلعات القيادة الرشيدة، تمثل خريطة طريق واضحة نحو مستقبل مشرق.
وأكد أن شرطة أبوظبي تجدّد عهدها بأن تكون سدّاً منيعاً لهذا الوطن، تستند إلى قيم المصداقية والولاء، وتواصل استعدادها للتعامل مع المستجدات كافة بكفاءة ومسؤولية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها.

شرطة أبوظبي
الإمارات
الشيخ زايد
تاريخ الإمارات
يوم عهد الاتحاد
دستور الإمارات
الدستور الإماراتي
محمد بن طحنون
آخر الأخبار
تجمع من المسلحين أمام سيارة محترقة مع تجدد الاشتباكات في السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تجدد الاشتباكات في السويداء والأمم المتحدة تطلب فتح تحقيق
19 يوليو 2025
طفل فلسطيني يمشي بين أنقاض مبانٍ مدمرة في غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
اتفاق مرتقب بين «حماس» وإسرائيل في غضون أسبوعين
19 يوليو 2025
نازحون كونغوليون في مدرسة بمقاطعة شمال كيفو (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مفوضية اللاجئين»: نقص التمويل يهدد 11 مليون لاجئ
19 يوليو 2025
فلسطينيون يتجمعون لاستلام مساعدات إنسانية في بيت لاهيا - أرشيفية
الأخبار العالمية
مقتل 10 من منتظري المساعدات في غزة بنيران إسرائيلية
19 يوليو 2025
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
علوم الدار
الشباب: نكمل البناء بعزيمة الآباء
19 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©