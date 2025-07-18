مدير عام شرطة أبوظبي: «يوم عهد الاتحاد» تعزيز لروح الانتماء والولاء للوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد اللواء محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، أن «يوم عهد الاتحاد» ترسيخ للهوية الوطنية، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، ويمثل مناسبة راسخة في الوجدان الوطني، وتُعزّز الروح الاتحادية التي شكّلت أساس مسيرة البناء منذ انطلاقتها بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين.

وأشار إلى أن تطلعات القيادة الرشيدة، تمثل خريطة طريق واضحة نحو مستقبل مشرق.

وأكد أن شرطة أبوظبي تجدّد عهدها بأن تكون سدّاً منيعاً لهذا الوطن، تستند إلى قيم المصداقية والولاء، وتواصل استعدادها للتعامل مع المستجدات كافة بكفاءة ومسؤولية، داعياً الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها.