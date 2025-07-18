عبدالله بن طوق: «يوم عهد الاتحاد» مناسبة وطنية غالية

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن يوم عهد الاتحاد، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، العام الماضي، يمثل مناسبة وطنية غالية نحتفي من خلالها بقيم الاتحاد الشامخ التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه الحكام المؤسسون، طيب الله ثراهم.

وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة: «إن هذا اليوم يعزز في وجدان الأجيال روح الانتماء والوفاء، ويُجدد التلاحم الوطني حول قيادتنا الرشيدة، ويُجسد الاعتزاز بالتضحيات والجهود التي بُذلت لبناء اتحاد قوي يواكب طموحات شعبه ويحقق تطلعاته».