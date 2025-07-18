«شرطة أبوظبي» تُطلع وفد «هيئة البيئة» على أفضل الممارسات في استشراف المستقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اطلع وفد من هيئة البيئة - أبوظبي على أفضل الممارسات التطويرية والمبادرات الرائدة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في مجال استشراف المستقبل، وذلك خلال زيارة للوفد إلى قطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي.

وكان في استقبال الوفد المقدم عبدالله جمعة الكعبي، رئيس قسم استشراف المستقبل بقطاع دعم اتخاذ القرار والتطوير المؤسسي، حيث ضم الوفد الزائر سعاد عبدالله الحوسني، رئيس قسم التميز المؤسسي في الهيئة، وعدداً من المختصين في مجالات التطوير المؤسسي واستشراف المستقبل.

واستعرضت شرطة أبوظبي، خلال الزيارة، جهودها في ترسيخ مفاهيم الاستشراف المستقبلي ضمن بيئة العمل المؤسسي، وآليات تطوير المبادرات الهادفة لتعزيز الجاهزية المؤسسية، كما تم تسليط الضوء على منصة «حكومة 01»، التي تمثل نموذجاً متقدماً في دعم عمليات اتخاذ القرار، وتطوير الأداء المؤسسي، وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار التعاون بين الجهتين، وتوسيع آفاق الشراكة في مجالات الابتكار واستشراف المستقبل وتبادل الخبرات، بما يعزز منظومة التميز المؤسسي، ويدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.

وثمّن وفد هيئة البيئة، الجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي في تطوير أنظمتها المؤسسية، وتبنيها مبادرات نوعية تسهم في تعزيز استدامة الأداء المؤسسي، ورفع كفاءة الجاهزية لمتغيرات المستقبل.