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حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ21

حمدان بن زايد يزور مهرجان ليوا للرطب في دورته الـ21
19 يوليو 2025 20:12

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، مساء اليوم، فعاليات ومسابقات الدورة الحادية والعشرين من مهرجان ليوا للرطب، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتنظمه هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر فعالياته حتى 27 يوليو الجاري في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، إن مهرجان ليوا للرطب يؤكِّد دعم القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتراث الإماراتي والقطاعات المرتبطة به، انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، وتعزيزه في وجدان الأجيال الجديدة، ويُجسد المهرجان رؤية سموه في تمكين المجتمع المحلي، ودعم المزارعين، وتشجيع زراعة النخيل، باعتبارها من ركائز الأمن الغذائي والاستدامة، ومكونات الهوية الوطنية الأصيلة لدولة الإمارات.

وأكد سموه دور المهرجان في إبراز مكانة شجرة النخيل، وأهميتها في المجتمع الإماراتي، باعتبارها أحد مكونات الهوية الوطنية، إلى جانب دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في أبوظبي، بما يتماشى مع أهداف «عام المجتمع» في دولة الإمارات.

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وثمّن سموه مشاركة الجهات الحكومية والخاصة، والمُصنّعين، والمنتجين، والأسر المنتجة، والحرفيات، مؤكداً أن هذه المشاركات تُسهم في تسليط الضوء على التراث الإماراتي، وتعريف الزوار بالمنتجات المرتبطة بالنخيل والترويج لها، واطلاع المزارعين على أحدث الابتكارات في مجال الزراعة.

واطلع سموه، خلال جولته في المهرجان، على مشاركات المتسابقين في مزاينة الرطب، ومسابقتي «أكبر عذق» و«إبداع من جذع النخلة» والتقى لجان تحكيم مزاينة الرطب ومسابقات الفواكه وما يقدّمه ركن الحرف التراثية من منتجات تقليدية متصلة بالنخلة، إضافة إلى أجنحة عرض فسائل النخيل، والأدوات الزراعية، وسوق الرطب، والسوق الشعبي، وأجنحة الجهات الحكومية والخاصة.

رافق سموه، خلال الجولة، معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام الهيئة بالإنابة، وعبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في «الهيئة»، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وام
مهرجان ليوا للرطب
حمدان بن زايد
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