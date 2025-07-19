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الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وتحالف «نهر الكونغو» وتشيد بالجهود القطرية

الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وتحالف «نهر الكونغو» وتشيد بالجهود القطرية
19 يوليو 2025 23:20

رحبت دولة الإمارات بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف «نهر الكونغو»- حركة «23 مارس»، والذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة.
وثمن معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، الجهود التي بذلتها دولة قطر الشقيقة في تيسير الحوار، وصولاً إلى هذا الإعلان، الذي يُشكل محطة محورية نحو تحقيق المصالحة الوطنية، وتعزيز الاستقرار في إقليم شرق الكونغو.
وأكد معاليه دعم دولة الإمارات لكافة المساعي الإقليمية والدولية الهادفة إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية والعالم.

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المصدر: وام
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الإمارات ترحب بإعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية وتحالف «نهر الكونغو» وتشيد بالجهود القطرية
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