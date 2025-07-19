أنور قرقاش: كلمات رئيس وزراء ألبانيا عن رئيس الدولة تُشعر كل إماراتي بالفخر

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن كلمات معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُشعر كل إماراتي بالفخر.

وأكد قرقاش، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «كلمات رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما بحق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، واصفاً إياه بـ"نور العقل في عالم يزداد ظلاماً"، تعبّر عن وفاء صادق وتقدير مستحق لقائد استثنائي يُجسّد القيم الإنسانية في أبهى صورها».

وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة «كلمات تُشعر كل إماراتي بالفخر، وتؤكد أن عيون العالم ترى ما نراه: حضور إنساني والتزام نادر في زمن مضطرب».