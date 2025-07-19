الأحد 20 يوليو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أنور قرقاش: كلمات رئيس وزراء ألبانيا عن رئيس الدولة تُشعر كل إماراتي بالفخر

أنور قرقاش: كلمات رئيس وزراء ألبانيا عن رئيس الدولة تُشعر كل إماراتي بالفخر
20 يوليو 2025 00:22

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن كلمات معالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُشعر كل إماراتي بالفخر.
وأكد قرقاش، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، أن «كلمات رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما بحق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، واصفاً إياه بـ"نور العقل في عالم يزداد ظلاماً"، تعبّر عن وفاء صادق وتقدير مستحق لقائد استثنائي يُجسّد القيم الإنسانية في أبهى صورها».
وأضاف المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة «كلمات تُشعر كل إماراتي بالفخر، وتؤكد أن عيون العالم ترى ما نراه: حضور إنساني والتزام نادر في زمن مضطرب».

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: نؤكد حرص الإمارات على مواصلة بناء جسور التعاون التنموي مع المجر
بيان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى الجمهورية التركية وانعقاد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية العليا بين الإمارات وتركيا
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
إيدي راما
أنور قرقاش
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
الترفيه
تنبيه عاجل من شرطة أبوظبي
اليوم 18:33
مسلحون خلال مواجهات في مدينة السويداء (أ ف ب)
الأخبار العالمية
سوريا.. جهود مكثفة لتثبيت وقف القتال في السويداء
20 يوليو 2025
فلسطينيون يجمعون إمدادات إغاثية من مؤسسة غزة الإنسانية في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لـ«الاتحاد»: تداعيات إنسانية خطيرة لنقص المساعدات في القطاع
20 يوليو 2025
«البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
الأخبار العالمية
«البرلمان العربي» يدين تصعيد إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني
20 يوليو 2025
جنود لبنانيون يقفون أمام مبنى البرلمان في بيروت (أرشيفية)
الأخبار العالمية
لبنان.. دعوات إلى تشكيل كتل موحدة تضمن سيادة الدولة
20 يوليو 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©