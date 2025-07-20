«الملتقى الصيفي 2025» يرسخ الانتماء وينمي مهارات النشء

هدى الطنيجي (أبوظبي)



شهدت الجلسات والورش التفاعلية المقامة على هامش «الملتقى الصيفي 2025»، الذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي تحت شعار «معاً لصناعة جيل واعٍ ومسؤول»، حضوراً لافتاً من قبل مختلف الفئات العمرية، وذلك للاستفادة من استثمار وقت العطلة الصيفية، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية وتنمية المهارات في مختلف الجوانب.

ووجه المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، الملتقى الصيفي التوعوي إلى فئة الناشئة والمراهقين، عبر تخصيص البرامج التدريبية المتنوعة، والأنشطة التخصصية، والمحاضرات التثقيفية، فضلاً عن تنظيم الزيارات الميدانية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات التربوية.







وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل: «إن هذا الملتقى الصيفي يأتي بهدف استثمار أوقات فراغ المشاركين من مختلف الفئات العمرية خلال العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالفائدة والنفع، وتزويدهم بمختلف المعارف والمهارات لاكتساب خبرات عملية وعلمية جديدة ومعارف، وصقل مهارات المشاركين وتوجيه طاقاتهم بشكل إيجابي من خلال تعلم التقنيات الحديثة، والتي تتيح للمشاركين اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الذهنية، وسط أجواء تفاعلية».

وأضاف: إن الملتقى الذي يستمر خلال الفترة من 14 إلى 24 يوليو الجاري وعلى مدار أسبوعين، يشتمل على مجموعة متنوعة من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية التي تستهدف تعزيز الوعي الصحي والثقافي وغرس الاتجاهات الإيجابية لدى المشاركين، ويتضمن موضوعات رئيسة منها، العمل الجماعي وفن اتخاذ القرار، والتعرف على أخطار التدخين وسبل الوقاية، إضافة إلى جلسات توعية حول التعامل مع الأشخاص السلبيين والإسعافات الأولية، وتدريبات الحرائق، بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتابع الكتبي: إن البرنامج يواكب المستجدات التقنية من خلال جلسة متخصصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي: حلول واقعية لمشكلات اليوم»، وتنظيم محاضرات عن الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وذلك لزرع القيم الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة، وتعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال أنشطة تفاعلية متكاملة، إلى جانب زيارة تعريفية للأرشيف الوطني للاطلاع على آليات الأرشفة وحفظ الوثائق التاريخية.

من جانبه، قال حسن الحمادي، مدير مشروع قسم التثقيف الصحي، في المركز الوطني للتأهيل: «إن الملتقى الصيفي 2025، هو جزء من برنامج التوعية المخصّص للناشئة والمراهقين خلال العطلة الصيفية، يهدف إلى تنمية المهارات الشخصية وترسيخ القيم الوطنية والاجتماعية، عبر مزيج من المحاضرات وورش العمل والأنشطة التفاعلية، للمساهمة في تنشئة جيل مبدع ونافع لمجتمعه».



معارف وخبرات

وقال ذياب سالم «مشارك»، ضمن الملتقى الصيفي: «حرصت على المشاركة ضمن فعاليات الملتقى الصيفي الذي ينظمه المركز الوطني للتأهيل للسنة الثانية، وذلك بعد الاستفادة القصوى التي اكتسبتها في النسخة الماضية، حيث استفدت الكثير من المعارف والمهارات والخبرات في مختلف المجالات التي تضمنها جدول فعاليات الملتقى، وفي هذه النسخة قررت المشاركة ضمنها من أجل الاستغلال الأمثل للإجازة الصيفية، خاصة مع تنوع المواضيع التي يطرحها البرنامج، مثل مجال الذكاء الاصطناعي ومجال الكمبيوتر، والأخرى المعنية بتعزيز الهوية الوطنية، بهدف زيادة الوعي بأهمية الهوية الوطنية، وتأصيل ارتباطي بالبيئة المحيطة، فضلاً عن تنظيم عدد من الزيارات الميدانية المختلفة».

وأكد أن هذا البرنامج يأتي لاستثمار أوقات الفراغ للمشاركين من مختلف الفئات العمرية خلال فترة الإجازة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وصقل مهاراتهم ومواهبهم، عبر عدد من الأنشطة التفاعلية التي تسهم في اكتشاف طاقاتهم ومواهبهم وبناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم وغيرها.

بدوره، قال سهيل البلوشي «مشارك» ضمن فعاليات الملتقى: «نشكر كافة القائمين في المركز الوطني للتأهيل على تنظم هذا الملتقى الصيفي الغني بالورش والبرامج التثقيفية، حيث ساهمت برامجه المختلفة في استثمار الوقت والإجازة الصيفية، والتي تنوعت بين الجلسات والورش التي تحدثت عن نصائح لتجنب التدخين، وورش الذكاء الاصطناعي وتنظيم زيارة إلى الأرشيف الوطني، وهناك العديد من الورش خلال الأيام المقبلة، التي ستتناول جوانب ومجالات جديدة لتدريبهم على المهارات الإبداعية في مجالاتٍ متعدِّدة».

من جهتها، قالت شمسة الريسي «مشاركة» ضمن البرنامج: «مشاركتي في الملتقى الصيفي هذا العام هي للمرة الثانية على التوالي، حيث اكتسبت مهارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وكانت هناك ورش فنية وورش عن المهارات الحياتية، منها الثقة بالنفس والقيادة واتخاذ القرار».