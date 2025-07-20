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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير الوليد بن خالد

رئيس الدولة ونائباه يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير الوليد بن خالد
21 يوليو 2025 00:11

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

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المصدر: وام
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