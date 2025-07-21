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خليفة بن طحنون بن محمد يفتتح النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين

خليفة بن طحنون بن محمد يفتتح النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين
21 يوليو 2025 19:39

افتتح معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، النسخة السادسة من بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تقام للمرة الأولى في منطقة العين، خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو 2025، بمشاركة أكثر من 1,000 لاعب ولاعبة من 60 دولة.

وأعرب معاليه عن اعتزازه بالمستوى المتميز الذي قدمه اللاعبون الناشئون، مشيداً بروح الحماس والمنافسة التي تسود البطولة، والدور الحيوي الذي يؤديه اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في دعم وتطوير هذه الرياضات على المستويين المحلي والدولي.

وأكد معاليه أن تنظيم البطولة في منطقة العين هذا العام يرسّخ مكانتها وجهةً رياضيةً واعدة، ويمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية المتكاملة التي تشهدها المنطقة على مختلف الأصعدة، وفي مقدّمتها القطاع الرياضي.

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شهدت البطولة حضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين، في مقدمتهم محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة، وكاريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، ووسام أبي نادر، نائب رئيس الاتحاد الدولي، وموزة خليفه الفلاسي، رئيس قسم العمليات الإقليمية بالإنابة في دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روڤر في بريمير موتورز، إلى جانب عدد من ممثلي الوفود والبعثات الدولية.

وقال عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة «إن تنظيم هذه النسخة في منطقة العين يعد محطة استثنائية في مسيرة البطولة، وسط مشاركة غير مسبوقة على مستوى عدد الدول واللاعبين. وهو ما يعكس التطور المستمر للبطولة، ويعزّز مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة في استضافة كبرى البطولات العالمية في الرياضات القتالية».

المصدر: وام
خليفة بن طحنون بن محمد
بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين
العين
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