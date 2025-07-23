بلدية الظفرة تستعرض مشاريعها في مهرجان ليوا للرطب

منطقة الظفرة (الاتحاد)

تستعرض بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي، مجموعة من المشاريع والخدمات المقدمة للسكان، خلال مهرجان ليوا للرطب، وذلك في إطار جهودها للتواصل مع السكان وأهالي المنطقة، والتعريف بخدماتها والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن المشاريع المستقبلية، ومستوى أداء الخدمات بهدف الاستفادة منها في رسم السياسات والخطط المستقبلية، بما يخدم السكان، ويحقق مستوى السعادة والرفاهية.

كما قامت البلدية في إطار جهودها المتواصلة في دعم مختلف الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بتقديم مجموعة من الخدمات اللوجستية لمهرجان ليوا للرطب، منها تجهيز البنية التحتية لموقع المهرجان، وتزيين الموقع في مدينة ليوا، وتوفير الزراعات التجميلية وتركيب الأعلام، احتفاءً بهذا الحدث الكبير الذي يستقطب العديد من الزوار. وتشارك البلدية بمنصة ومجلس التواجد البلدي في موقع المهرجان لاستقبال كبار الشخصيات والزوار.

وتزامناً مع عام المجتمع، أعد فريق التواجد البلدي برنامجاً حافلاً بالأنشطة والفعاليات المتنوعة والمسابقات للمساهمة في إبراز الموروث الثقافي والتراثي الذي يعكس أصالتنا، وتعزيز دور الثقافة الإماراتية في ترسيخ قيم الهوية الوطنية، وصون الهوية المحلية، وغرس القيم والعادات وتقاليد السنع الإماراتي.